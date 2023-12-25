وضع إنساني يائس.. بابا الفاتيكان يدعو مجددًا لإنهاء الحرب في غزة

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الاثنين، الوضع الإنساني اليائس في غزة، داعيًا إلى إنهاء الحرب في القطاع المحاصر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، خلال قداسه السنوي بمناسبة عيد الميلاد “أكرر ندائي العاجل من أجل تحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن.. وأدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء”.

وأضاف “كما أدعو إلى إيجاد حل للوضع الإنساني اليائس في غزة من خلال فتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية”.

وأمس الأحد عشية عيد الميلاد، طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، المسيحيين بأن يفكروا في أولئك الذين يعانون في عيد الميلاد بسبب الحرب، في إشارة إلى سكان غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال البابا فرنسيس بعد أن ترأس صلاة التبشير الملائكي من ساحة القديس بطرس عشية عيد الميلاد "دعونا نكون بالقرب من إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب الحرب".

وأضاف "دعونا نفكر في فلسطين وأوكرانيا، دعونا نفكر أيضًا في أولئك الذين يعانون بسبب البؤس والجوع والعبودية".