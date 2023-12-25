وزير الأوقاف يستقبل الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر.

الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكتب وزير الأوقاف خلال حسابه على منصة التواصل الاجتماعي اكس: مليون تحية ومليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ابن كلية القرآن الكريم ومحافظة البحيرة الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر.. سعدت اليوم باستقباله بمكتبي وتهنئته بالفوز.

ثلاثة كتب عرضها وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد عرض ثلاثة كتب في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، كلها في خدمة القرآن الكريم ، وهي :

الكتاب الأول : "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم" الجزء الثلاثون

من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، وإشراف ومراجعة وتقديم د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويعنى إلى جانب بيان أسباب النزول ومعاني المفردات والمعنى العام للنص القرآني بذكر أهم مقاصد كل سورة على حدة.

ويتناول الكتاب تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع البيان على هذا المنتخب بما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.

ونال كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية قبولًا واسعًا وانتشارًا كبيرًا؛ حتى وصلت طبعاته إلى تسع وعشرين طبعة، كما لقيت ترجماته التي بلغت إحدى عشرة ترجمة انتشارًَا واسعًا من مختلف دول العالم، وهو ما حدا بوزارة الأوقاف إلى اختياره منهجًا دراسيًّا للدارسين والدارسات بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

الكتاب الثاني : "دراسات في علوم القرآن"

من إعداد الدكتور عبد الفتاح العواري، والدكتور/ رمضان عبد العزيز وإشراف وتقديم د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهذا الكتاب يتناول عددًا من أهم قضايا علوم القرآن الكريم من حيث: نزوله، وجمعه، وترتيبه، وبيان الوجوه التي نزل عليها، وأسباب نزوله، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وغير ذلك مما له اختصاص به.

ويبين الأحوال التي لازمت جمع القرآن الكريم والعناية به في كل عصر من العصور منذ نزوله على النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم الناس هذا؛ ليعرف المرء الجهود المتضافرة التي بذلتها الأمة في كل عصرٍ ومصر في خدمة القرآن الكريم وحفظه، كونه المصدر الأول للتشريع في ديننا الحنيف، فضلًا عن التعبد به حفظًا وتلاوة ودراسة.

ويؤكد أهمية معرفة علوم القرآن في تدبر القرآن الكريم وفهم أحكامه ومقاصده، والوقوف على شريف أسراره وكريم أغراضه، وفهم قضايا التدرُّج التشريعي وغيرها؛ مما يجعل منها زادًا علميًّا ومعرفيًّا متميّزًا، يعين على فهم النص القرآني والتعرّف على فقهه وأحكامه.

الكتاب الثالث : "المختصر المفيد في علم التجويد"

من إعداد الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، ومراجعة الدكتور/ محمد عبد المالك وإشراف وتقديم د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهذا الكتاب مختصر شافٍ ووافٍ في أسلوب سهل ميسر لأحكام التجويد، يبرز أهمية هذا العلم ووجوب العمل به، جامعًا في عرضه بين التنظير والتطبيق.