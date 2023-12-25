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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبر تاريخها.. روسيا تسجل في 2023 ثاني أكبر محصول من الحبوب

الحبوب
الحبوب

أظهرت إحصاءات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن محصول روسيا من الحبوب في عام 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن، وهو ما يقل 9.5% عن المحصول القياسي المسجل في 2022 إلا أنه يبقى ثاني أكبر محصول لها على الإطلاق.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، وصل إجمالي محصول الحبوب في 2022 إلى 157.61 مليون طن.

وقال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف لصحيفة كومسومولسكايا برافدا في مقابلة نشرت اليوم الاثنين "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل".

وأضاف "سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب".

وأشار باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.

ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح. وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية زاد على 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.

روسيا الحبوب محصول محصول الحبوب وزير الزراعة

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