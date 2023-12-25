الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية يتقدم بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية، عن حصول الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، على 850684 صوتًا، أي ما يعادل 82.60% من المصوتين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن نتائج فرز الأصوات للانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر الجاري.

ويحتل مرشح المعارضة مويز كاتومبي، الحاكم السابق لمقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية، المركز الثاني مؤقتًا بحصوله على 147.053 صوتًا، أي ما يعادل 14.30%، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في المركز الثالث في آخر فرز الأصوات راجابهو تيبابهو سوبورابو، زعيم حزب "متحدون من أجل التغيير" الكونغولي، بحصوله على 9263 صوتا، أي ما يعادل 0.9%.

وبحلول 31 ديسمبر، تأمل اللجنة الانتخابية في الحصول على بيانات مجدولة من جميع المقاطعات الـ22.

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل عام 2016، عدة مرات حتى ديسمبر 2018، وكان فوز تشيسيكيدي في انتخابات 2018 بمثابة "أول انتقال سلمي للسلطة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الاستقلال، وفقًا للأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم انتخاب الرئيس بأغلبية الأصوات البسيطة ويحدد دستور الدولة الواقعة في وسط أفريقيا مدة الرئاسة بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات.