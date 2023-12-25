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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر عضوًا بالمجلس الصحي المصري

الدكتور ياسر حلمي
الدكتور ياسر حلمي

قرر مجلس إدارة المجلس الصحي المصري اختيار  الدكتور ياسر حلمي إسماعيل علي، أستاذ جراحة التجميل مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر وكيل كلية الدراسات العليا، عضوًا باللجنة العليا للتطوير المهني المستمر للطب البشري.

وتختص اللجنة باعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

تأسس المجلس الصحي المصري بالقانون رقم: 12 لسنة 2022م، كهيئة عامة خدمية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، وتعد إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، وتسري أحكام القانون على جميع خريجي كليات القطاع الصحي؛ وتتضمن كليات: الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، ويحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رقم: 210 لسنة 2016م ويتولي إدارة المجلس كل من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.

واللجنة العليا للتطوير المهني المستمر للطب البشري تتضمن الدكتور فتحي رزق فاروق عبد العزيز خضير، أستاذ متفرغ جراحة التجميل جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد رضا السعيد بسيوني، أستاذ متفرغ طب الأطفال جامعة المنصورة، والدكتور أشرف حسين أحمد شحاته الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد طارق حسن زكي أنيس، أستاذ متفرغ كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور ياسر حلمي إسماعيل علي، أستاذ جراحة التجميل مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لخدمة المجتمع، والدكتور شريف محمد كامل شحاته، أستاذ جراحة الأطفال رئيس أقسام الجراحة العامة جامعة طنطا، واللواء طبيب  هاني حافظ لطفي مأمون حافظ، مدير التعليم والبحث العلمي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة غادة محمد السيد مشعل، زميل أمراض الكلي بمعهد الكلي والمسالك بمعهد دمنهور القومي، واللواء طبيب نبيل فكري محمد فوزي، وكيل قطاع الخدمات الطبية بالشرطة لشئون التعليم ورئيس اللجنة العلمية بوزارة الداخلية، والدكتور إيهاب أحمد كمال، منسق عام اللجان العليا لاختبار التأهيل لمزاولة المهن الصحية والتطوير المهني المستمر.

المجلس الصحي المصري الدكتور ياسر حلمي مكتب التميز الدولي الأزهر

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