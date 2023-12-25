الخط الملاحي "ميرسك" يعلن عودة رحلاته عبر قناة السويس

أعلن الخط الملاحي ميرسك عودة رحلاته عبر قناة السويس كبوابة لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، بيانا صحفيا للخط الملاحي ميرسك، يوضح فيه تفاصيل العودة.

جاء بنص البيان : « أدى الوضع الأمني ​​الأخير حول البحر الأحمر / خليج عدن إلى قيام شركة ميرسك وشركات النقل الأخرى بإيقاف وتعديل وتحويل الخدمات بعيدًا عن المنطقة لمصلحة السلامة.

أضاف البيان : « كانت أولويتنا القصوى وستظل دائمًا سلامة البحارة لدينا وكذلك البضائع الخاصة بك على متن سفننا، وقد تم اتخاذ جميع تدابير الطوارئ مع أخذ ذلك في الاعتبار».

اعتبارًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدًا بأن المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات التي تم الإعلان عنها سابقًا، "عملية حارس الازدهار" (OPG) قد تم إعدادها ونشرها للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر / خليج عدن ومرة ​​أخرى العودة إلى استخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا، و هذه أخبار مرحب بها للغاية بالنسبة للصناعة بأكملها، بل ولوظيفة التجارة العالمية.

ومع تفعيل مبادرة OPG، فإننا نستعد للسماح للسفن باستئناف العبور عبر البحر الأحمر شرقًا وغربًا.

نحن نعمل حاليًا على وضع خطط للسفن الأولى للقيام بالعبور وأن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية، وأثناء القيام بذلك، فإن ضمان سلامة موظفينا له أهمية قصوى وأولويتنا الأولى في التعامل مع الوضع الصعب في منطقة البحر الأحمر / خليج عدن.

لا تزال فرقنا تقوم بتقييم الآثار المباشرة للقرار، ونطلب منكم التحلي بالصبر بينما نتفهم التأثير الذي سيحدثه من حيث تحويل السفن والرسوم الإضافية وقبول الحجز وإجراءات الطوارئ الإضافية.

وسنقوم بإبلاغكم بأحدث تفاصيل هذا الإعداد الجديد بمجرد حصولنا على المزيد من المعلومات، والتي نتوقع أن تكون في الأيام المقبلة.

يرجى أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من وجود تدابير أمنية لتمكين سفننا من عبور البحر الأحمر / خليج عدن، إلا أنه لم يتم القضاء على المخاطر الشاملة في المنطقة في هذه المرحلة.

ولن تتردد شركة ميرسك في إعادة تقييم الوضع والبدء مرة أخرى في خطط التحويل إذا رأينا ذلك ضروريًا لسلامة البحارة لدينا.