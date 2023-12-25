أحمد موسى: محمد صلاح أيقونة يعشقها الملايين حول العالم

استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز الأخبار في الصحافة المحلية والعالمية.

وعن رسالة محمد صلاح عن أحداث غزة، أضاف موسى: « أي حد بيحب محمد صلاح هيدعمه ويحافظ عليه، ومئات الملايين حول العالم يحبونه؛ لأنه أيقونة معروفة في كل مكان في ليفربول ومنتخب مصر».

وعن تريند اليوم بمنصة إكس، تابع أحمد موسى: كأس السوبر المصري شهد اليوم لقاء غاية الأهمية بين بيراميدز وفيوتشر، وسخونة اللقاء كانت في ركلات الترجيح، وستدخل المباراة التاريخ بعد 34 ركلة ترجيح 14 / 13.

وتابع: جنش حارس مرمى فيوتشر سبب صعود الفريق على حساب بيراميدز، وأوجه لهم كل التحية والتقدير والتهنئة.

واستكمل موسى: مبروك لكل عشاق الأهلي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، والمباراة النهائية ستكون حماسية يوم الخميس في نهائي كأس السوبر، وهذه قد تكون بطولة جديدة للأهلي، وبقول امسكوا الخشب يا أهلاوية، وحظ أوفر لفريق سيراميكا الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى.