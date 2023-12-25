رئيس جميعة مجاهدي سيناء: إرادة سياسية حقيقية لتنمية أرض الفيروز..فيديو

أكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء أصبح لديهم قناعة بأن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية .

وقال عبد الله جهامة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي " في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" يتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة ربوع سيناء وفي كافة القطاعات وهذه التنمية لم نشهدها من قبل ".

أضاف عبد الله جهامة:" لدينا مشروعات للسكك الحديد وهناك تطوير للموانيء في سيناء، مضيفا:" الدولة أنفقت المليارات في سيناء لتحقيق التنمية ".

لفت عبد الله جهامة :" نوجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية"، مضيفا:" كل أبناء سيناء يرغبون في تحقيق التنمية البشرية ".

أشار عبد الله جهامة :" سينا إدفع فيها ثمن كبير وغالي من خلال تضحيات المصريين ولابد من استكمال مشاريع التنمية ".