سكرتير شمال سيناء: الدولة تيسر على المواطنين بتمليك الأراضي والمنازل بغرض التعمير

أكد العميد أسامة أحمد السيد، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه خلال الفترة الماضية كان شعار العمل في سيناء أن هناك يد تحارب الإرهاب وعقول تفكر في تنمية سيناء، قائلا: "يد تحمل السلاح ويد تبني".

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الرئيس السيسي وجه منذ 2014 بإعادة إعمار سيناء وتم البدء من خلال التجمعات التنموية والتي تم إنشاءها في وسط سيناء، وبدء المرحلة الأولى في مركز الحسنة ونخل وكانت بـ980 فرصة للمواطنين وبمجرد الإعلان عنها تم التقديم على الأراضي والمنازل المدعمة من الدولة.

يتم التيسير على المواطنين بتمليك الأراضي والمنازل من خلال التقسيط

وأشار، إلى أنه يتم التيسير على المواطنين بتمليك الأراضي والمنازل من خلال التقسيط، موضحًا أن محافظة شمال سيناء بها 6 مراكز منها 4 مراكز على شريط الساحل، مشددًا على أنه توجيه العمل للوسط بسبب الكثافات السكانية الضئيلة، وتشجيع المواطنين على الاستقرار في الوسط، دعم الدولة للمواطنين بـ"وحدة سكنية و5 فدادين".

وتابع: هناك إقبال ملحوظ على تسلم مباني وأراضي وسط سيناء، وهناك توسع للمناطق الصناعية في محافظة شمال سيناء واتجاه الدولة زراعي وصناعي واستثماري والغرض هو تعمير سيناء.