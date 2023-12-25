إهداء 5 آلاف شتلة زيتون للمزارعين بمدينة العريش

أهدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، محافظة شمال سيناء ، 5 آلاف شتلة زيتون، لتوزيعها على المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون في مختلف محافظات مصر.

حيث قامت الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة، بإهداء محافظة شمال سيناء عدد 5000 شتلة زيتون ، وذلك مساهمة من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتشجير و زيادة الرقعة الزراعية بمحافظة شمال سيناء.



مصدر مياه ثابت:

وقال المهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، إنه سوف يتم توزيع الشتلات بالمجان علي عدد من المزارعين بمدينة العريش بشرط توفر أرض زراعية ملحق بها مصدر مياه ثابت ، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عوض محمود مدير الإدارة الزراعية بالعريش.