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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء .. حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

بدأت مديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم الأحد، تنفيذ حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى قرى مدن ومراكز المحافظة؛ والتي تستمر لمدة 4ايام  لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات ، من خلال الفرق المتنقلة من شقة الي شقة وجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات بالمحافظة .


الفرق الثابتة:

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات  العامة والمركزية، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة.

وأضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان،حيث سيتم   إعادة التطعيم  في حالة تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى 27 ديسمبر الجاري.

 

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سيناء حملة التطعيم مرض شلل الاطفال

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