تعمير سيناء: ما شهدته المحافظة من تنمية لم ينفذ منذ 60 عاما

أكد ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أنه يتم ربط سيناء بالوادي عن طريق العديد من المشروعات التنموية الكبيرة وشبكة الطرق .

وقال ناجي إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ما شهدته سيناء من تنمية على مدار 10 سنوات لم يتم تنفيذه منذ أكثر من 60 عاما ".

وأضاف ناجي إبراهيم :" تنمية سيناء ضمن أولويات القيادة السياسية، ففي شبكة الطرق تم إنشاء اكثر من 5000 كيلو متر وهذه الشبكةة ربطت سيناء بالوطن الام".

واكمل ناجي إبراهيم :" يتم العمل على تطوير مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين لزيادة معدلات السياحة ".

ولفت ناجي إبراهيم :" سيناء شهدت طفرة في مجال الإسكان وتم إنشاء اكثر من 10 الف وحدة سكنية في رفح ، إضافة على المدن الجديدة ".