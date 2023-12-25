أحمد المسلماني: لماذا لم تقـ تل روسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي؟.. فيديو

تساءل الإعلامي أحمد المسلماني عن لماذا لم تقتل روسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي؟، فإن هذه الحرب استمرت لمدة سنتان فروسيا الى الأن لم تقتل الرئيس زيلينسكي، وبالتالي تحدث فوضي في اوكرانيا بغياب الرئيس، فالإجابة على هذا السؤال فقد تكون اول إجابة ان روسيا" لا تستطيع" قتل زيلينسكي، لانه محصن بدرجة كبيرة في مساعدة استخباراتية عالمية من أجل تأمين حياته، فالجيش يقف في أوكرانيا لحماية الرئيس.



واوضح المسلماني من خلال برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن هناك إجابة اخري لعدم قتل روسيا للرئيس الاوكراني زيلينسكي وهي ان روسيا “لا تريد”، لافتا إلى أن هناك عضو في مركز الدوم الروسي قال ان أوكرانيا لديها عقدة متلازمة أفغانستان، موضحا المسلماني أن كلمة متلازمة تقال في علم النفس على بعض الأمراض او العقد النفسية، فقد تحدث عضو مجلس الدوم على متلازمة افغانستان فقد اشار الى ان الافغان اعتمدوا على أمريكا قائلا:" لاقوا نفسهم متغطين بدون غطاء ومعتمدين على ما لا يمكن الاعتماد عليه" مشيرا إلى أن امريكا قد باعتهم وقد تعلقوا بالطائرات الأمريكية وتساقطوا في الجو عالقين بهذه الطائرات، قائلا:"متلازمة أفغانستان المقصود بها ان "امريكا تبيع اي حد في اي وقت".

أمريكا تبيع الكل

واكد أحمد المسلماني ان أوكرانيا خائفة من ان تصبح هي افغانستان ، فافغانستان أصبح لها قوات موالية لها وأصبح لها دعم للحكومة الموالية ومؤسسات كبيرة مع الحكومة الأمريكية، وفجأة باعت أمريكا الجميع، فمن الممكن ان امريكا تبيع أوكرانيا وتخرج من الدعم العسكري والمادي لاوكرانيا.