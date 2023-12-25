بوتين يعلن اقتراب توقيع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية مهمة مع مصر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر “في مرحلة متقدمة للغاية”، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بتوقيع الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بوتين، في اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: “في الوقت الحاضر، يتم التحضير لمفاوضات مهمة مع دول أخرى ذات إمكانات اقتصادية كبيرة.. نحن نتحدث عن اتفاقية تفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، أحد شركائنا الرئيسيين في العالم العربي وفي القارة الأفريقية، والتي تتمتع معها دول الاتحاد الأوراسي بعلاقات وثيقة واتصالات تجارية واقتصادية مكثفة”.

وأوضح أن “العمل على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في مرحلة متقدمة جدا”.

وفي وقت سابق، أشاد بوتين، بالعلاقات بين موسكو والقاهرة؛ معتبرا أنها تحمل طبيعة استراتيجية.

وأضاف أن "العلاقات المصرية الروسية تمتد عبر عشرات السنين، وهذا أمر واقع، ولا تهمنا الوثائق الذي يهمنا هو ما تنص عليه الحقيقة والأمر الواقع".

وتابع: "هذا الواقع يقول إن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة، لدينا مشاريع كبيرة مشتركة".