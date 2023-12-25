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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة العالمية: الأطفال يتضورون جوعا في غزة.. ونحاول تمرير المساعدات عبر مصر

غزة
غزة

قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ هناك 9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة بأكمله، والمستشفيات الأكبر تعمل بـ3 أضعاف سعتها.

وأضافت "هاريس"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد: "نحاول تمرير المساعدات عبر مصر، وهذا أمر صعب جدا لأن الوضع غير آمن بالمرة".

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وأشارت إلى أن "هناك سرير لكل 3 مرضى في المستشفى، حيث ينام المرضى على الأرض ولا توجد أسرة كافية، ونعمل بـ250% من السعة، وهناك أشخاص يحتاجون رعاية مركزة، وعدد الأسرة في العنايات المركزة منخفضة للغاية".

وتابعت المسؤولة الأممية: “هناك 2 مستشفى ميداني، إحداها من الأردن، وبهما 200 سرير وهي تعمل بقصارى جهدها، لكن هناك احتياج لأعداد أكبر من المستشفيات والأسرة، ونرى أعدادا كبيرة من الحالات المصابة بالأمراض التنفسية”.

ولفتت الدكتورة مارجريت هاريس، إلى أن هناك أناس يتضورون جوعا ولا يجدون المياه وخصوصا الأطفال، وهذه الأمراض قد تقتل الأطفال، منوهة بأن هناك نحو 150 ألف مصاب بأمراض تنفسية فضلا عن إصابات كثيرة بالإسهال، وهذا الأمراض تحدث لأن الشعب الفلسطيني يعيش في أماكن مكتظة بالسكان، والهواء ملوث. 
 

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