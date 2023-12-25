مجلس الحرب الإسرائيلي: نقاتل في عمق غزة لإطلاق سراح الرهائن

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، إن قوات الجيش تقاتل في عمق غزة لإطلاق سراح الرهائن، الهدف الذي مثل أولوية من حيث الجداول الزمنية.

وأضاف جانتس، في جلسة للكنيست الإسرائيلي: “سنزيل تهديد حماس طالما استغرق الأمر.. ولكن يجب إعادة المختطفين في أقرب وقت ممكن”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الإثنين، إنه اتصل قبل بضعة أيام بالسفير الصيني وطلبت نقل رسالة مباشرة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينج، بشأن الرهينة نوا أرغماني، التي اختطفت مع شريكها.

أضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي، أنه “طلب تدخل الرئيس الصيني شي جين بينج شخصيا في قضية نوا أرغماني”، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب تدخله فيما يتعلق بجميع المختطفين من أصل روسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ليست قريبة من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء حزب الليكود، إن إسرائيل ستوسع هجومها البري على غزة في الأيام المقبلة على الرغم من الجهود الدولية لوقف القتال.