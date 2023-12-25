عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي: نقاتل في عمق غزة لإطلاق سراح الرهائن

بيني جانتس
بيني جانتس

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، إن قوات الجيش تقاتل في عمق غزة لإطلاق سراح الرهائن، الهدف الذي مثل أولوية  من حيث الجداول الزمنية.

وأضاف جانتس، في جلسة للكنيست الإسرائيلي: “سنزيل تهديد حماس طالما استغرق الأمر.. ولكن يجب إعادة المختطفين في أقرب وقت ممكن”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الإثنين، إنه اتصل قبل بضعة أيام بالسفير الصيني وطلبت نقل رسالة مباشرة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينج، بشأن الرهينة نوا أرغماني، التي اختطفت مع شريكها.

أضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي، أنه “طلب تدخل الرئيس الصيني شي جين بينج شخصيا في قضية نوا أرغماني”، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب تدخله فيما يتعلق بجميع المختطفين من أصل روسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ليست قريبة من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء حزب الليكود، إن إسرائيل ستوسع هجومها البري على غزة في الأيام المقبلة على الرغم من الجهود الدولية لوقف القتال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

موضوعات متعلقة

لا يفهم.. الرئيس البيلاروسي يعلق على حديث بوريل بشأن صراع طويل مع روسيا

مقـ.تل 113 شخصا في هجمات مسلحة بوسط نيجيريا

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

سيدفع الثمن.. الرئيس الإيراني: اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري علامة على عجزه

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال مستشار الحرس الثوري بغارة إسرائيلية

روسيا: قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة تبقى حبرا على ورق

عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمصرع 17 جنديا في يومين بـ غزة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: نحن بصدد توسيع الحرب في جنوب غزة

ملوك وجبابرة ذكرهم الله في القرآن.. تعرف عليهم

مش لازم الاسم التجاري.. أحمد موسى يعلق على أزمة نقص الدواء |فيديو

صدمة لحائزي الدولارات المجمدة في مصر.. وهذا ما ينتظر سعر الفائدة خلال 2024

التجنيد الإلزامي للنساء في الجيش يثير أزمة داخل أوكرانيا

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ