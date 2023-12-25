عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يفهم.. الرئيس البيلاروسي يعلق على حديث بوريل بشأن صراع طويل مع روسيا

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا وبيلاروسيا غير مهتمتين بالدخول في صراع جديد مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء حديث الرئيس البيلاروسي تعليقا على دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" مع روسيا.

وأضاف لوكاشينكو: "هذا غبي! هذا الرجل مجرد غبي، كما ترى، إنه أحمق! لا علاقة له بالسياسة! لو كان ذكيا، لكان فكر في الأمر بحكمة، كما تعلمون روسيا ونحن مشغولون بالمشاكل القائمة، فهل من المفترض أن نضع المزيد من المشاكل فوق تلك المشاكل؟ أي شخص كان سيعتقد ذلك".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه لا روسيا ولا بيلاروسيا مهتمتان بالحرب، متسائلا: "هل نحن في وضع يسمح لنا ببدء حرب جديدة؟ لدينا بالفعل حرب يجب التعامل معها. خاصة الآن، عندما أصبح الوضع مناسبا لنا، ولهم أيضا، حتى لا نخسر أوكرانيا".

رئيس بيلاروس: زيلينسكي يدرك حاليا حتمية الحل السياسي لوقف الصراع في أوكرانيا

تحرك عسكري عاجل من الجيش البولندي علي حدود بيلاروس

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو روسيا بيلاروسيا حلف شمال الأطلسي الناتو جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي البيلاروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس بيلاروس: زيلينسكي يدرك حاليا حتمية الحل السياسي لوقف الصراع في أوكرانيا

تحرك عسكري عاجل من الجيش البولندي علي حدود بيلاروس

أسلحة فتاكة.. تحذير عاجل من رئيس بيلاروس بشأن اندلاع حرب مميتة

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية| اجتماع عاجل لنقابة الموسيقيين.. والسبب أغنية روبي الجديدة| ماذا حدث؟!

لا يفهم.. الرئيس البيلاروسي يعلق على حديث بوريل بشأن صراع طويل مع روسيا

تعكير الصفو.. سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

التضامن الاجتماعي تستعد لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

فيديو

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ