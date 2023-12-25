لا يفهم.. الرئيس البيلاروسي يعلق على حديث بوريل بشأن صراع طويل مع روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا وبيلاروسيا غير مهتمتين بالدخول في صراع جديد مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء حديث الرئيس البيلاروسي تعليقا على دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" مع روسيا.

وأضاف لوكاشينكو: "هذا غبي! هذا الرجل مجرد غبي، كما ترى، إنه أحمق! لا علاقة له بالسياسة! لو كان ذكيا، لكان فكر في الأمر بحكمة، كما تعلمون روسيا ونحن مشغولون بالمشاكل القائمة، فهل من المفترض أن نضع المزيد من المشاكل فوق تلك المشاكل؟ أي شخص كان سيعتقد ذلك".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه لا روسيا ولا بيلاروسيا مهتمتان بالحرب، متسائلا: "هل نحن في وضع يسمح لنا ببدء حرب جديدة؟ لدينا بالفعل حرب يجب التعامل معها. خاصة الآن، عندما أصبح الوضع مناسبا لنا، ولهم أيضا، حتى لا نخسر أوكرانيا".