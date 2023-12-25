رئيس بيلاروس: زيلينسكي يدرك حاليا حتمية الحل السياسي لوقف الصراع في أوكرانيا

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بدأ يدرك أن الطريقة السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف لوكاشينكو، في إفادة صحفية، “أعتقد أن أفضل فرصة لإيجاد حل بشأن أوكرانيا في عام 2024 هي العمل معهم السلطات في كييف بطريقة أوثق حتى يفهموا أن هذه هي الفرصة الوحيدة. إذا لم يستخدموه، سيكون هناك انهيار”.

وتابع: “لقد وصل هذا الآن بالفعل إلى آذان السياسيين.. الجيش يضغط دائما، الجيش يرى ما يحدث. الضغط قوي جدا.. لا بد أنكم لاحظتم ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزيلينسكي أنه بدأ يفهم”.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة الأعمال العدائية وزيادة التعبئة يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.

وأضاف سوسكين، عبر قناته علي منصة “يوتيوب”:”جميع الأحداث ستؤثر على اندلاع الحرب الأهلية في أوكرانيا.. لا يوجد حتى الآن أموال، وهناك انخفاض في قيمة الهريفنيا، وسيكون هناك تضخم، وسيبدأ نظام التقنين، ولا توجد نجاحات في الجبهة، وهناك خسائر فادحة، وهناك قمة جشعة تماما فقدت فهمها للوضع”.

وأوضح أن “نظام كييف يريد مواصلة العمليات العسكرية، على الرغم من التوقف المحتمل لإمدادات الأموال والأسلحة من الدول الغربية”.

وقال سوسكين، إنه “لهذا الغرض، تعمل قيادة البلاد على تعزيز تجنيد الرجال والنساء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لإرسالهم إلى الجبهة”، محذرا من أنه بمجرد أن يبدأوا في احتجاز الأوكرانيين، ستبدأ المقاومة.