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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يعلن عن انتصار كبير في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، السيطرة علي مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح شويجو، أنه خلال معارك مارينكا، تميز قوات الفرقة 150 الشهيرة بشكل خاص.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي دمر منظومتي دفاع جوي مضادة للطائرات "أيرس-تي" ألمانية الصنع.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير محطة الرادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "35 دي6".

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية : "وتم تدمير منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" المصنوعة في ألمانيا، ومستودع للوقود، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية في 113 منطقة".

جمهورية دونيتسك الشعبية أوكرانيا مارينكا الجيش الروسى

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