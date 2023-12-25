خشية هجمات روسية.. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

وحسب “روسيا اليوم”، تم الإعلان عن التأهب الجوي عند الساعة 11.31 اليوم الاثنين، في كييف وفي غضون دقائق قليلة، تم إعلان التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، اليوم الاثنين، أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيَّرة وصاروخين على أوكرانيا خلال الليل استهدف معظمها جنوب البلاد.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان صادر عنه أن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيَّرة من أصل الـ 31 وهي من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي.