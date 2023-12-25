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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناريو الأسوأ لـ كييف.. كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا؟

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه من المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا بتجميد الأعمال العدائية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال ماثيو شميدت ، أستاذ التخطيط الاستراتيجي في كلية الدراسات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي: “السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الأعمال العدائية قد يتم تجميدها، وستتبع ذلك تسوية سياسية في غضون بضع سنوات”.

في الوقت نفسه، لم يستبعد شميدت انتصارا مطلقا لـ روسيا في الصراع.

الجيش الروسي يعلن عن انتصار كبير في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تنعش دور البحر الأحمر كشريان لتجارة النفط

في وقت سابق، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى تقليل حجم بعض العمليات العسكرية بسبب انخفاض المساعدات من الدول الغربية.

أوكرانيا كييف روسيا

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