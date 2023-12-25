السيناريو الأسوأ لـ كييف.. كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا؟

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه من المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا بتجميد الأعمال العدائية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال ماثيو شميدت ، أستاذ التخطيط الاستراتيجي في كلية الدراسات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي: “السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الأعمال العدائية قد يتم تجميدها، وستتبع ذلك تسوية سياسية في غضون بضع سنوات”.

في الوقت نفسه، لم يستبعد شميدت انتصارا مطلقا لـ روسيا في الصراع.

في وقت سابق، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى تقليل حجم بعض العمليات العسكرية بسبب انخفاض المساعدات من الدول الغربية.