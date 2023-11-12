تحرك عسكري عاجل من الجيش البولندي علي حدود بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الأحد، نشر كتيبة دبابات جديدة في شرق البلاد، في قرية شارتاييف بالقرب من الحدود مع بيلاروس في منطقة بريست.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البولندية: "تم نشر كتيبة دبابات جديدة في شارتاييف (بالقرب من الحدود مع بيلاروس في منطقة بريست)".

وأضافت: "كتيبة دبابات، ستكون جزءًا من فرقة المشاة الأولى للفيلق في فرقة بودلاسكي، التي تتمثل مهمتها في ردع المعتدي".

وفي وقت سابق، اتهمت بيلاروس، مروحية بولندية، بانتهاك حدودها مرتين، في أحدث حادث بين البلدين الجارين، وسط فترة من التوتر الشديد.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروس، أن الطائرة البولندية عبرت حدود بيلاروس على مسافة كيلومتر ونصف، وانتهكت المروحية مرة أخرى الحدود، بعد أن سقطت مسافة 300 متر داخل البلاد.

وقالت الوزارة إنها “تعد مذكرة بهذا الشأن” بالتعاون مع وزارة الخارجية البيلاروسية.