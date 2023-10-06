عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروس: دولة أوروبية تسعى للاستيلاء على غرب أوكرانيا

رئيس بيلاروسيا ألكسندر
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أن بولندا تسعى للاستيلاء على غرب أوكرانيا.

وحذر الرئيس البيلا روسي، من أن الصراع في أوكرانيا سيتفاقم داعيا إلى وقفه قبل فاوت الآوان، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح لوكاشينكو خلال رحلة عمل إلى منطقة بريست: "مرة أخرى أقول: يجب أن نتوقف، لأن الأمر سيزداد سوءا كما ترون، فإن البولنديين مستعدون بالفعل للاستيلاء على غرب أوكرانيا"، وأشار لوكاشينكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من احتواء الجيش الروسي.

وتابع: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يقاتلون به. وحتى لو كان لديهم، فلن يتمكنوا من كبح جماح هذه القوة. لذلك علينا أن نتوقف الآن، وإلا فلن يتحدث أحد عن هذه القضية في غضون أشهر قليلة، سواء مع الأوكرانيين أو مع الغرب".

وسبق وأن صرح لوكاشينكو مرارا وتكرارا أنه من المهم وقف الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، مع تأجيل البحث عن أسبابه.

رئيس بيلاروسيا غرب اوكرانيا لوكاشينكو أوكرانيا الصراع في أوكرانيا الجيش الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

ترشيحاتنا

ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

رئيس وزراء المجر: أوروبا ستحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية بسبب أذربيجان

مع دخول الشتاء واستخدام السخان.. تجنب أخطاء فواتير الكهرباء

سعر فولكس فاجن ID 6 الكهربائية في مصر

الطبيب الملاك يختفي عن متابعيه.. ماذا حدث للدكتور هاني الناظر؟

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة للرزق.. أدركه بـ 4 كلمات من السنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

أطعمة تدمر الكبد.. يجب الابتعاد عنها

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ