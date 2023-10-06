رئيس بيلاروس: دولة أوروبية تسعى للاستيلاء على غرب أوكرانيا

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أن بولندا تسعى للاستيلاء على غرب أوكرانيا.

وحذر الرئيس البيلا روسي، من أن الصراع في أوكرانيا سيتفاقم داعيا إلى وقفه قبل فاوت الآوان، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح لوكاشينكو خلال رحلة عمل إلى منطقة بريست: "مرة أخرى أقول: يجب أن نتوقف، لأن الأمر سيزداد سوءا كما ترون، فإن البولنديين مستعدون بالفعل للاستيلاء على غرب أوكرانيا"، وأشار لوكاشينكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من احتواء الجيش الروسي.

وتابع: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يقاتلون به. وحتى لو كان لديهم، فلن يتمكنوا من كبح جماح هذه القوة. لذلك علينا أن نتوقف الآن، وإلا فلن يتحدث أحد عن هذه القضية في غضون أشهر قليلة، سواء مع الأوكرانيين أو مع الغرب".

وسبق وأن صرح لوكاشينكو مرارا وتكرارا أنه من المهم وقف الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، مع تأجيل البحث عن أسبابه.