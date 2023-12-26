طارق ميخائيل: عملنا على وجود شراكات دولية معتمدة مع عدد من الجامعات العالمية

أكد دكتور طارق ميخائيل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية الهدف منها تخريج طلاب قادرين على العمل في كافة القطاعات.

وقال طارق ميخائيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أنه لدينا خطة في برنامج "الأطراف الصناعية"، مع وجود شراكات دولية معتمدة، من أجل تدرير أعضاء هيئة التدريس في هذا التخصص.

تكنولوجيا معالجة المياه

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن ن الفترة المقبلة ستشهد إضافة عدد من البرامج الجديدة والتخصصات، مثل تكنولوجيا معالجة المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا الإنشاء والذكاء الاصطناعي