عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الحالي 2023، إلا أنه ومع نهاية آخر أسبوع في العام من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، التي تجعل من هذا الأسبوع الأصعب في العام…

txt

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

txt

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

منخفض جوي في الأسبوع الأخير من 2023

من المتوقع أن تشهد البلاد منخفضا جويا في طبقات الجو العليا تصاحبه فرص لسقوط الأمطار بمختلف المناطق، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بداية من أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار تزيد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بين الخفيفة والمتوسطة، وتتقدم إلى المناطق الداخلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بصورة خفيفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح يساعد على الشعور بإنخفاض قيم درجات الحرارة، لتسود أجواء شتوية معتدلة.

حالة الطقس اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في الصباح الباكر.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع الأصعب في 2023

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس، غدًا الأربعاء، وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه  البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوي أن يشهد طقس الخميس أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيدد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع أن تشهد البلاد من الجمعة 29 ديسمبر وحتى الأحد 31 ديسمبر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

منخفض جوى سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

ترشيحاتنا

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب إندونيسا

الإحصاء السعودية: الميزان التجاري يحقق فائضا للشهر الـ38 على التوالي

في مركز للإيواء.. فلسطينية تنجب 4 توائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ