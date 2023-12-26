منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الحالي 2023، إلا أنه ومع نهاية آخر أسبوع في العام من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، التي تجعل من هذا الأسبوع الأصعب في العام…

منخفض جوي في الأسبوع الأخير من 2023

من المتوقع أن تشهد البلاد منخفضا جويا في طبقات الجو العليا تصاحبه فرص لسقوط الأمطار بمختلف المناطق، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بداية من أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار تزيد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بين الخفيفة والمتوسطة، وتتقدم إلى المناطق الداخلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بصورة خفيفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح يساعد على الشعور بإنخفاض قيم درجات الحرارة، لتسود أجواء شتوية معتدلة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في الصباح الباكر.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع الأصعب في 2023

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس، غدًا الأربعاء، وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوي أن يشهد طقس الخميس أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيدد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع أن تشهد البلاد من الجمعة 29 ديسمبر وحتى الأحد 31 ديسمبر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.