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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

زيادة الحد الأدنى
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص التي أقرها المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، بأن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات، يكون اعتبارًا من يناير 2024 .

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024، وأقر المجلس أيضًا صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.

الحد الأدنى للأجور 2024


الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم سيرتفع لـ3500 بداية من يناير 2024.

زيادة المرتبات للقطاع الخاص

بدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى من يناير 2024.

التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أى استثناءات.

 3500 قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدلا من 3000 جنيه.

العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى

الفئات المستحقة لزيادة المرتبات للقطاع الخاص

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم سيرتفع لـ3500 بداية من يناير 2024.

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