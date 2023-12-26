مسؤول نيجيري: تصفية 113 شخصا على الأقل في هجمات وسط نيجيريا

قال مسئول نيجيري، الإثنين، إن عدد القتلى في هجمات نهاية الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، ارتفع إلى 113 شخصا، في منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

ويعد هذا هو أسوأ اندلاع لأعمال عنف في بلاتو منذ مايو/أيار، عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات على المزارعين والرعاة.

وكانت وكالة “فرانس برس”، نقلت عن الجيش النيجيري، الأحد، قوله إن 16 شخصا قتلوا في الهجمات الأخيرة.

وتعد بلاتو واحدة من عدة ولايات نائية تتميز بالتنوع العرقي والديني والمعروفة باسم الحزام الأوسط في نيجيريا، حيث أودى الصراع الطائفي بحياة المئات في السنوات الأخيرة.

وغالبا ما يتم تصوير أعمال العنف على أنها صراع عرقي ديني بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين بشكل رئيسي. لكن تغير المناخ وتوسيع الزراعة من العوامل الرئيسية أيضًا.