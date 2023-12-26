في مراكز الإيواء.. 900 ألف طفل فلسطيني يعانون خطر الجفاف والمجاعة والأمراض



أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن الواقع الصحي في القطاع بات كارثيا، مشيرا الي أن الواقع الصحي هو الأسوأ منذ بداية الحرب على القطاع.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية الي انه يجري مفاضلة بين حالات الجرحى لإدخالهم إلى غرف العمليات مبينا أن الواقع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي وهذا ما يريده الاحتلال

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة ان الآلية المتبعة لإرسال الجرحى للخارج غير مجدية وتساهم بقتل مزيد منهم.

وأبان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن 900 ألف طفل في مراكز الإيواء بغزة يعانون خطر الجفاف والمجاعة والأمراض.