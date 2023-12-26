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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الكارتة.. أب ونجله يتعديان على سائق بالضرب المبرح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية القبض على أب ونجليه لقيامهما بالتعدى بالضرب المبرح على سائق بالموقف، بسبب خلافات بينهما على ثمن الكارتة، جرى ضبط المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق والتى أمرت بالتحفظ عليهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة سائق على أيدى أب ونجليه بسبب خلافات على ثمن الكارتة، فقام المتهمين بالتعدي بالضرب المبرح على السائق وأصابوه عدة إصابات بالغة بالجسد وكسور وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي واتخاذ الإسعافات الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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