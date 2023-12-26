تسويق السياحة الثقافية: الأسواق الآسيوية تتبادل المراكز مع أوروبا في حجوزات رأس السنة

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن تبادل اسواق جنوب شرق اسيا بقيادة التنين الصيني للمراكز الاولي مع اسواق غرب اوروبا في حجوزات احتفالات ليلة راس السنة الميلادية 2024، بعد ان كانت تتصدر اوروبا المراكز الاولي فيما سبق.



وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ان اسواق جنوب شرق اسيا حققت مفاجأة بتصدرها التدفقات خلال احتفالات راس السنة وانها قد عوضت تأجيل حجوزات من اسواق اوروبا الغربية لافتا الي استمرار رحلات الشارتر من اسبانيا ، فرنسا ، انجلترا ، ايطاليا .

واضاف ان لجنة تسويق السياحة الثقافية، تشارك هذا العام السائحين احتفالاتهم براس السنة الميلادية في مختلف المقاصد الاثرية عبر توزيع الهدايا التذكارية، التي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة وتحمل رسائل السلام والطمأنينة لضيوف مصر، موضحا ان من ابرز التطورات التي رصدتها اللجنة زيادة عدد رحلات اليوم الواحد بنسبة 35%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كذلك بلغ متوسط انفاق السائح 135 دولار في الليلة السياحية بدلا من 120 دولار في النصف الاول من العام الماضي .



وتابع رئيس اللجنة، ان التجربة السياحية التي تحظي به الوفود في مدينة الاقصر تجربة فريدة خاصه مع رحلات البالون التي تمكن السائح من مشاهدة المعابد والنيل في مشهد بانورامي ساحر يظل خالد في ذاكرة السائحين، وعقب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يتحول لأداة جذب للسائح المرتقب.

وأشار الي ان مدينة الاقصر، قد دخلت الي دائرة اهتمام صناع سياحة الحوافز والمؤتمرات خاصه العلمية ،حيث يجري تنظيم 38 مؤتمر علمي في المدينة منذ شهر اكتوبر الماضي وتنتهي في ابريل المقبل، لافتا الي ان العام الجاري يقوم مشروع جسر الحضارات بالاحتفال مع الفنانين التشكيلين بالمئوية الاولي للفن السريالي وتجري فعاليات الاحتفالية بقرية المعماري المبدع حسن فتحي، وهي دلالة مهمة علي اهمية الحضارة المصرية كقيمة فنية ملهمة للفنانين عبر انحاء العالم وعلي مدار التاريخ وفرصة كبيرة للترويج للسياحة الثقافية التي تعد الميزة التنافسية للمقاصد المصرية.