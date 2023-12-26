عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقى يحيى الحفل الختامي لكأس السوبر المصري بـ أبو ظبي

صدى البلد

يحيى المطرب محمد حماقي ، يوم الخميس 26 ديسمبر ،الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى.

وكتب حماقى عبر حسا بتطبيق انستجرام:" ميعادنا فى أبو ظبى يوم ٢٨ ديسمبر ، هكون معاكم فى حفل ختام السوبر المصرى.

حفلات محمد حماقي فى أمريكا


وكانت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

 

 

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

 

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

الفنان محمد حماقى المطرب محمد حماقى حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلات محمد حماقي حفلات حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ترشيحاتنا

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

مليار جنيه صادرات دوائية في عام.. قفزة تاريخيه بأهم الصناعـات الوطنية

افتتاح مصنع لانتاج الأعلاف في بورسعيد .. تفاصيل

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ