عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

الزمالك
الزمالك

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة ردا رسميا لنادي الزمالك بعد أن استلمت خطابا يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.
 

txt

قيادي بمستقبل وطن: استئناف جلسات الحوار الوطني يعزز مسار التنمية والبناء

txt

مودرن فيوتشر: عمر كمال أنهي الفحوصات الطبية ويعود للملاعب بعد 10 أيام


أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام.

 

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، خلال الفترة من 2 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024. (اثناء إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023).

 

ويستأنف الزمالك تدريباته، يوم الخميس المُقبل، عقب قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب مباراة ساجرادا بكأس الكونفدرالية.

رابطة الأندية الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

مودرن فيوتشر: عمر كمال أنهي الفحوصات الطبية ويعود للملاعب بعد 10 أيام

جمال العدل: أحمد فتوح قدم كل الإعتذرات ليبقى في الزمالك والنادي فعل الصواب

هيثم عرابى: هدفنا التتويج بلقب السوبر أمام الأهلى

فيوتشر يحسم الجدل بشأن إصابة عمر كمال.. تفاصيل

اختتام فعاليات الملاكمة "يوم الحسم" في السعودية

السعودية تنظم أكبر حدث لملاكمة الوزن الثقيل في التاريخ| فيديو

فتاة إسترالية تخسر تحويشة عمرها بطريقة صادمة..كم فقدت؟

حادث غريب.. كيف أودت شجرة عيد الميلاد بحياة امرأة؟ |تفاصيل

ترشيحاتنا

الداخلية تداهم مصنعين لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقليوبية

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ