رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة ردا رسميا لنادي الزمالك بعد أن استلمت خطابا يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.





أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، خلال الفترة من 2 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024. (اثناء إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023).

ويستأنف الزمالك تدريباته، يوم الخميس المُقبل، عقب قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب مباراة ساجرادا بكأس الكونفدرالية.