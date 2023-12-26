مودرن فيوتشر: عمر كمال أنهي الفحوصات الطبية ويعود للملاعب بعد 10 أيام

أكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان على حالة الإصابة التي تعرض لها في أبو ظبي قبل المشاركة مع فريقه في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أنه بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي فإن النتائج جاءت مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات المهمة مع الفريق والمنتخب الوطني.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المحلي للأبطال.

وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز في نصف النهائي، أمس، بضربات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، بالفوز بهدف دون رد، جاء في الوقت بدل الضائع، عن طريق إمام عاشور