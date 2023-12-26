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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يرأس اجتماع منسقي البرامج

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم ، اجتماع منسقي البرامج، على مستوى كافة القطاعات، وذلك لمناقشة العملية التعليمية والعمل علي حسن سيرها طبقا لمعايير الجودة، وذلك  بحضور الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

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وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع، آليات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول ،واعمال ومهام الكنترول، مؤكداً ضرورة  الالتزام بنظام الامتحانات طبقا للوائح، وتطبيق المواصفات الفنية مع مراعاة طبيعة كل برنامج  ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية فى تقييم الطالب وقياس قدراته ، و إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة.

 

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الإستماع إلى الطلاب والعمل على حل كافة العقبات التي تواجههم بشكل فوري وسريع.

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