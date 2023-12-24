تعليم بنى سويف يتأهل للمسابقة العالمية للمهارات «World Skills» بفرنسا والصين

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسئولى التعليم على الفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات “مصر 2023”، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" واتحاد الصناعات المصرية.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز والتأهل للتصفيات النهائية في المسابقة العالمية للمهارات "World Skills" المُزمع إقامتها بدولتى فرنسا والصين سبتمبر المقبل.



جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده "وكيل الوزارة بالمحافظة محمد عبد التواب، أشار فيه إلى حضوره ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات، الذي عُقد بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، وفي حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفني.

وأشار وكيل الوزارة إلى فوز الطالب فارس أيمن أحمد، بالصف الثالث الثانوي الفني بمدرسة الشهيد محمد صفوت للصناعات المتقدمة، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مهارة التبريد والتكييف، وتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية للمهارات، والتي ستقام في دولتي فرنسا والصين خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

وهنأ وكيل الوزارة الطالب وأسرته وأسرة التعليم الفني على هذا الإنجاز الذي حققه والأداء المشرف خلال المسابقة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التفوق.

وأعرب عن شكره وتقديره لقيادات التعليم الفني، وفي مقدمتهم المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، والمهندس مصطفى عبد الحميد، مدير التعليم الصناعي بالمديرية، ولأبناء بني سويف الذين شاركوا في تحكيم المسابقة على مستوى الجمهورية، والمهندس بطرس شفيق بطرس في مهارة تكنولوجيا السيارات، والمهندسة حنان محمد في مهارة تكنولوجيا الشبكات.

وطالب بتحقيق المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلي والدولي.

وقال وكيل التعليم إنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 في مهارات “التبريد والتكييف، ومهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات التكنولوجيا، وصناعة المجوهرات والخراطة، وتكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكا الصناعية، وكابلات شبكة المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي”.

وتأهل الطالب "فارس" ضمن 75 طالبا وطالبة وصلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والتي تمت الخميس 21 ديسمبر الجاري، وحقق المركز الثاني في مهارة التبريد والتكييف، حيث تستهدف المسابقة تنمية مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لدى الطلاب.

