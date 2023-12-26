أحمد الطيب: خسارة كولر للبطولة الرابعة قد يطيح به خارج الأهلي

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير، رفضه للانتقادات الموجهة إلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مارسيل كولر ومطالبته بإراحة اللاعبين الأساسيين في مباريات بطولة السوبر المصري المقامة حاليا بالامارات.

وكتب الطيب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد خسارته 3 بطولات متتالية - من الطبيعى ان يلعب كولر بلاعبيه الاساسيين - لست مع من يهاجمه و يطالبه بإراحة نجوم الفريق فى مباراتى السوبر بالإمارات - فخسارة الأهلى للبطولة الرابعة فى اربعة أشهر قد يطيح بالمدرب صاحب ألقاب خماسية الموسم الواحد، إلى خارج اسوار النادى.. و يبقى السؤال !! ما هو سرّ إختفاء ديانج ".

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري بأبو ظبي وفقا لنظامه الجديد.