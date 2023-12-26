وصفوها بعروس الجنة.. الحزن يخيم علي طالبات الثانوية الأزهرية بطور سيناء

خيم الحزن علي طالبات الثانوية الأزهرية بمدينة طور سيناء، حزنا علي وفاة زميلتهن الطالبة المتفوقة “ن .م” الطالبة بالصف الثالث الثانوي علمي التي توفيت فجأة بدون أي مقدمات بعد الانتهاء من مذاكرة دروسها وأخذ قسط من الراحة لمواصلة المذاكرة مرة أخرى ولكنها فارقت الحياة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

ووصفت زميلات الطالبة المتفوقة بعروس الجنة، وأنها كانت ملاك يمشي علي الأرض علما وخلقا.

ونعت المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء الطالبة الطالبة المتفوقة وقدمت العزاء لأسرتها بينما خيم الحزن علي طالبات الأزهر بجنوب سيناء واللاتي اتشحن بالملابس السوداء ووقفوا أمام مسجد المنشية بطور سيناء ومشوا خلف جثمان زميلاتهن حتي مقابر طور سيناء الجديدة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بطور سيناء لسرادق عزاء لنعي الطالبة المتفوقة.