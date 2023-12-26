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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| الأهلي ينهي مرانه استعدادًا لمباراة فيوتشر

صدى البلد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية، كما طالبهم بالتركيز في المباراة القادمة أمام فيوتشر،  مشددًا على أنها من المواجهات الصعبة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

ثم أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة.

كما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

كما شهد المران اجتماعًا بين مارسيل كولر وأحمد جاب الله، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة محمد الشناوي وياسر إبراهيم بعدما تعرضا للإصابة في لقاء الأمس. كما عقد المدير الفني جلسة أخرى مع الجهاز المعاون للتشاور حول بعض الأمور الفنية والبدنية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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