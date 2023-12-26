رئيس مدينة مرسى علم يُشرف على اجتماع المجلس التنفيذي لبحث قضايا البلدية

اجتمع رئيس مدينة مرسى علم، خليل إبراهيم، بأعضاء المجلس التنفيذي في اجتماع دوري لمناقشة القضايا الحيوية والمشروعات الرئيسية التي تهم المدينة.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتبادل الأحاديث حول التحديات والفرص التي تواجه المدينة.

*تنويه عن المشروعات المائية واستعدادات للاحتفال بالعيد*

تم خلال اللقاء استعراض مشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية، حيث قُدم شرح مفصل حول المشروعات التي تخدم سكان المدينة، كما تم بحث استعدادات المدينة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان نجاح الاحتفالية.

*تعزيز التعاون والإبداع في الخدمات العامة*

أكد خليل أهمية التعاون بين أجهزة المدينة المختلفة لتحقيق مصلحة المواطنين، وشدد على أن العمل يجب أن يتجاوز تنفيذ التوجيهات ليشمل الإبداع والتحسين المستمر لتقديم خدمات مميزة. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تحسين جودة الخدمات والتفاعل الفعّال مع احتياجات المواطنين.

*دعوة للتفاعل والالتزام الوطني*

أوضح خليل أن الدولة تعمل بجد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الجميع. دعا إلى التفاعل والالتزام الوطني، مشددًا على أن التضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر هي واجب وطني.

*توجيهات المحافظ وحضور بارز*

حضر الاجتماع ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم، ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة أداء الإدارات التنفيذية في مختلف مدن المحافظة.