الذهب راكب الصاروخ والتلاتة بعشرة.. أحمد موسى: اللي عاوز يتجوز يعمل إيه

علّق الإعلامي أحمد موسى، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، قائلا: طالع طالع طالع والأسعار الحالية في المعدن الأصفر لم نراها من قبل.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحاجة اللي كنت تشتري بها 100 جرام زمان دلوقتي يجيبوا 40 جرام فقط.



وقال أحمد موسى: الأيام اللي فاتت، شوفنا الدهب كان عامل زي الصواريخ العابرة للقارات، والجنيه الذهب ارتفع لـ 26 ألفا بعدما كان بـ 2000 من كام سنة وقبلها كان الجنيه الذهب بجنيه.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، قائلا: اللي عاوز يتجوز النهارده يعمل إيه، الـ 10000 جنيه يا دوب يجيبوا 3 جرامات .