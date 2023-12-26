الرئيس الفلسطيني: نتفق مع إخواننا العرب على وقف العدوان بشكل كامل

قال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، "نريد وقفا كاملا وشاملا للقتال في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. ونحن متفقون على ذلك مع أشقائنا العرب، وهم الآن يبذلون الجهود لوقف العدوان".

ويستعد وفد من السلطة الفلسطينية للوصول إلى القاهرة خلال أيام برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ.

ويحمل وفد من السلطة الفلسطينية مقترحات بأن ترعى مصر حواراً وطنياً فلسطينياً لدمج حركة حماس في منظمة التحرير وتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية.

وتسعى مصر إلى إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد أكثر من ٢٠ ألف فلسطيني في غزة.