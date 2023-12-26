عبير فؤاد: زيزو سيرحل.. وفتوح سينقذ الزمالك في 2024

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك الحالي، سوف يشهد في العام القادم نهاية عقد وبداية عقد، ومن المحتمل أن ينتقل إلى نادي أخر، خاصة وأن مؤشراته الفلكية تشير إلى أن له حظوظ في السفر، وتحديدًا في النصف الأول من عام ٢٠٢٤.

انطلاقة جديدة لنادي الزمالك في العام الجديد

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، سيدخل بداية جديدة في 2024، وسوف يحقق نجاح يكون سبب في انطلاقة جديدة لنادي الزمالك في العام الجديد.



