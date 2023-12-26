العراق.. أنباء عن وقوع انفجارات عنيفة في قاعدة عين الأسد الأمريكية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 انفجارات هزت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ولا يوجد تأكيد حتي الآن عما إذا كانت هذه الانفجارات لها أسباب أمنية.

وقالت مصاجر صحفية عراقية آخري، أن دوي إنفجارات في القاعدة الأمريكية عين الأسد غربي العراق.

وحتي الآن لم يتم الكشف عن سبب هذه الانفجارات، ولا يوجد بيانات رسمية صدرت من الجانب العراقي أو الولايات المتحدة، أو المليشيات المسلحة في العراق.

وعلى جانب آخر، أعلنت مليشيات مسلحة في العراق تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المليشيات المسلحة في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".