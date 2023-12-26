عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تتبني الهجوم على القاعدة الأمريكية بسوريا

قاعدة الشدادي الأمريكية
قاعدة الشدادي الأمريكية

أعلنت مليشيات مسلحة في العراق تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المليشيات المسلحة في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، إنه تم رصد 98 هجوما إلى الآن على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إلى أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

العراق.. مقتل شخص وإصابة 19 بغارة أمريكية في بابل وواسط

فيديوهات متداولة للغارات الأمريكية على مقرات مسلحين إيرانيين في العراق

العراق المقاومة الإسلامية قاعدة الشدادي الأمريكية سوريا الاحتلال الاسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

موضوعات متعلقة

العراق: اعتداءات أمريكا المتتالية علينا تمس بسيادتنا ولن نقبل بذلك

العراق.. مقتل شخص وإصابة 19 بغارة أمريكية في بابل وواسط

فيديوهات متداولة للغارات الأمريكية على مقرات مسلحين إيرانيين في العراق

العراق.. بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة

تركيا تنفذ 20 ضربة جوية على الشريط الحدودي مع كردستان العراق

إيرادات النفط في العراق خلال نوفمبر الماضي تتعدى 8 مليارات دولار

ترشيحاتنا

لوقف العداون الإسرائيلي على غزة.. دعوات للتظاهر أمام السفارات الأمريكية حول العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى

ضغط الوزير.. أول تعليق لهشام حطب على إيقاف مجلسه باتحاد الفروسية

ننشر أسماء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات

رد غير متوقع من نقابة الموسيقيين على أزمة أغنية روبي الجديدة

9 مليون دولار.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة | صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ