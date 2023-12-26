المقاومة الإسلامية في العراق تتبني الهجوم على القاعدة الأمريكية بسوريا

أعلنت مليشيات مسلحة في العراق تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المليشيات المسلحة في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، إنه تم رصد 98 هجوما إلى الآن على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إلى أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.