العراق.. مقتل شخص وإصابة 19 بغارة أمريكية في بابل وواسط

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل شخص وإصابة 19 جريحا من الداخلية والفصائل بغارة أمريكية في بابل وواسط بحسب قناة العربية .



ونفذت القوات الأمريكية هجوما علي مقرات للحشد الشعبي في محافظة بابل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، رداً على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران.

واضاف: الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم، كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

وأتم : الرئيس بايدن وأنا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ونؤكد انه لا توجد أولوية أعلى، وبينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا