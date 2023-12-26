حماس: ندين الهجوم الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق

أعلنت حماس عن إدانتها للهجوم الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات الأمريكية هجوما علي مقرات للحشد الشعبي في محافظة بابل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، رداً على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران.

واضاف: الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم، كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.