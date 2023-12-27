شوبير يعلن خبرًا غير سار لجماهير الأهلي قبل نهائي السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خبر غير سار لجماهير الأهلي قبل مباراة الأهلي وفيوتشر قبل نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب “شوبير” عبر حسابه بموقع فيسبوك: الشناوي وياسر إبراهيم خارج المباراة.



وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرّضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي يعلن الأشعة والفحوصات وأثبتت إصابة محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية وإصابة ياسر إبراهيم بشد خفيف في العضلة الضامة وبدأ الثنائي في تنفيذ برنامج تأهيلي اليوم".

يلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.