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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شملت قطاعات النقل والزراعة والبيئة..اتفاقيات صدق عليها مجلس النواب عام 2023

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

شهد عام 2023 توقيع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على عدد من الإتفاقيات والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى:

اتفاقية توريد وتصنيع 320 عربة قطار لمترو أنفاق القاهرة

شهد مجلس النواب فى عام 2023 إقرار عدد من الإتفاقيات فى مجال النقل وكان من أبرزها  توقيع اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى".

قرار جمهورى بشأن اتفاقية اليونسكو المنقحة

وفى مجال التعليم أقر مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

اتفاقية بين مصر وكندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا

كما شهد عام 2023 إقرار مجلس النواب  اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50

أما فى المجال الإقتصادى صدق مجلس النواب على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

اتفاقية الحكومة مع بنكي ديوتشه واي بي سي

كما صدق مجلس النواب على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.

اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

وكان لمجلس النواب دور كبير فى دعم برنامج تكافل وكرامة من خلال إقرار اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للاعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 ابريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.

اتفاقية للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

وفى مجال البيئة تصدى مجلس النواب لمشكلة النفايات الخطرة من خلال الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقيه بازل.

اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب اتحاد البريد العالمى

أما فى مجال الإتصالات فكان لمجلس النواب دور أيضا فى إبرام عدد من الإتفاقيات ، لعل من أبرزها  قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

وفى قطاع الزراعة نجح مجلس النواب فى دعم الفلاح المصرى من خلال إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية" إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .      

اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

كما كان لمجلس النواب دور فى قطاع الضرائب من خلال إقرار عدد من الإتفاقيات أبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تم إحالته إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الاتفاقيات مجال النقل مجال التعليم

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