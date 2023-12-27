لخدمة المرضى.. افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى القناطر الخيرية بالقليوبية.. صور

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية وافتتاح القسم الداخلي للنفسية والعصبية داخل مستشفى القناطر الخيرية وذلك تحت اشراف نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال المخ والأعصاب.

وقال وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من فرش المستشفى لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى، كما تم توريد عدد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة وتوريد 30 سرير للعناية المركزة وتم الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية،.

جدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 485 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سرير.

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