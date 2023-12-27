عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. المتحور الجديد من أوميكرون ينتشر بسرعة في الهند

كورونا
كورونا

أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن المتحور الجديد من أوميكرون، المعروف باسم BA.2.75، ينتشر بسرعة في البلاد وقد تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في الهند في مايو 2023، وقد زادت الحالات منذ ذلك الحين بشكل مطرد.

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا  إن المتحور الجديد   BA.2.75 يتمتع بقدرة أعلى على الانتشار من سلالات أوميكرون السابقة كما أنه قد يكون أكثر مقاومة للعلاجات المضادة للفيروسات.

ووفقا للوزارة، فإن المتحور الجديد  BA.2.75 مسؤول عن حوالي 20% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند ومن المتوقع أن يستمر في الانتشار في الأسابيع المقبلة.

وبالرغم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل معرضون لخطر الإصابة بـ المتحور الجديد  BA.2.75، الا إنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

وتوصي الجهات المختصة  الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا العامة سواء كانت مرتبطة بالمتحور الجديد أملا   بالبقاء في المنزل والحصول على العناية الطبية إذا لزم الأمر.

المتحور الجديد المضادة للفيروسات اوميكرون فيروس كورونا مضادة للفيروس الهند دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

موضوعات متعلقة

طريقة جديدة لاكتشاف سرطان الرئة بسرعة

عددها كبير .. أسباب غير متوقعة لزيادة برودة القدمين

اكتشاف دواء جديد لعلاج آلام المفاصل المزمنة

اكتشف علاج برودة القدمين المبالغ فيها

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

بتحمي من كل حاجة.. فاكهة لن تخطر ببالك تمنع أشهر الأمراض

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

ترشيحاتنا

هشام آمنة: 410,3 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

عضو بالكنيست يهاجم نتنياهو بشدة: يجب احترام الاتفاقات

رسالة عاجلة بشأن تحركات إسرائيل.. لهذه الأسباب يزور ملك الأردن القاهرة

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة ناحل عوز الإسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ