دراسة.. المتحور الجديد من أوميكرون ينتشر بسرعة في الهند

أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن المتحور الجديد من أوميكرون، المعروف باسم BA.2.75، ينتشر بسرعة في البلاد وقد تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في الهند في مايو 2023، وقد زادت الحالات منذ ذلك الحين بشكل مطرد.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا إن المتحور الجديد BA.2.75 يتمتع بقدرة أعلى على الانتشار من سلالات أوميكرون السابقة كما أنه قد يكون أكثر مقاومة للعلاجات المضادة للفيروسات.

ووفقا للوزارة، فإن المتحور الجديد BA.2.75 مسؤول عن حوالي 20% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند ومن المتوقع أن يستمر في الانتشار في الأسابيع المقبلة.

وبالرغم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل معرضون لخطر الإصابة بـ المتحور الجديد BA.2.75، الا إنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

وتوصي الجهات المختصة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا العامة سواء كانت مرتبطة بالمتحور الجديد أملا بالبقاء في المنزل والحصول على العناية الطبية إذا لزم الأمر.